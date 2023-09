Produttori di miele derubati del camion di lavoro, appello a Maccarese • Terzo Binario News

Subire un furto è sempre un dolore. Lo è ancor di più, oltre che diventare un grave problema per la propria attività, per chi con il maltolto ci lavora.

È il caso di Matteo Zorzi, imprenditore di Maccarese, che lo scorso martedì è stato derubato del proprio camion di lavoro, un Iveco che monta una gru, un mezzo che utilizza per l’apicoltura: un mezzo che supera le decine di migliaia di euro.

Rammaricato il titolare del mezzo, che come dichiara a Canale 10, ancora non si capacita di come siano riusciti a far partire il mezzo e portarlo via.

“Siamo da sempre specializzati nella produzione di più varietà di miele. il miele di acacia, castagno, eucalipto. Ed il camion era necessario proprio per spostare gli alveari secondo le stagioni e le fioriture”.

Il titolare, che lancia un appello per poterlo ritrovare, non esclude che si tratti di un furto su commissione.