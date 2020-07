ProCiv Castel di Guido: nuova sede per i mezzi in dotazione - Terzo Binario News

“Qualche mese fa il presidente della protezione civile di Castel di Guido, Attilio Zanini, mi aveva contattato per vedere se tramite Arsial c’era la possibilità di avere in concessione un manufatto dell’ente dove la protezione civile potesse trasferire i mezzi in dotazione”. A riferirlo è Stefano Pontoni, delegato del sindaco di Fiumicino.

“Dopo un incontro con il presidente di Arsial, Antonio Rosati, dal primo Luglio è stato concesso l’utilizzo di questo manufatto in Via Tulliana, nel Municipio XIV, al confine con Fiumicino. I ragazzi della Protezione civile di Castel di Guido si sono messi subito all’opera per rendere operativa la nuova sede”.

“Chi conosce questa realtà sociale – ha insistito – sa quanto sia preziosa la protezione civile di Castel di Guido per Roma e per il Nord del Comune di Fiumicino. Ringrazio il Presidente Antonio Rosati e faccio i complimenti e ringrazio i ragazzi della protezione civile di Castel di Guido per l’impegno nel sociale in special modo Durante l’emergenza Covid dove sono stati distribuiti centinaia di pacchi spesa”.