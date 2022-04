Processo Cucchi-Ter: "L'Arma Carabinieri ribadisce l'impegno ad agire con rigore e trasparenza verso gli appartenenti" - Terzo Binario News

La sentenza del processo che ha visto imputati otto militari

per vicende connesse con la gestione di accertamenti nell’ambito del

procedimento “Cucchi-ter”, riacuisce il profondo dolore dell’Arma

per la perdita di una giovane vita. Ai familiari rinnoviamo – ancora

una volta – tutta la nostra vicinanza.

La sentenza, seppur di primo grado, accerta condotte lontane dai

Valori e dai principi dell’Arma.

L’amarezza è amplificata anche dal vissuto professionale e personale

dei militari condannati. Nei loro confronti sono stati, da tempo,

adottati trasferimenti da posizioni di Comando a incarichi

burocratici e non appena la sentenza sarà irrevocabile, verranno

sollecitamente definiti i procedimenti amministrativi e disciplinari

conseguenti.

In linea con le affermazioni del Pubblico Ministero nel corso del

dibattimento, il quale ha evidenziato come il processo non fosse “a

carico dell’Arma” – costituitasi peraltro parte civile – si ribadisce il

fermo e assoluto impegno ad agire sempre e comunque con rigore e

trasparenza, anche e soprattutto nei confronti dei propri

appartenenti.

Pubblicato venerdì, 8 Aprile 2022 @ 08:04:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA