Problemi alla sede Asl di Cerveteri: il racconto di un cittadino - Terzo Binario News

“Mi sono recato per ritirare del materiale presso il servizio farmaceutico della ASL di Cerveteri dove oltre alla competenza e disponibilità del personale addetto ho trovato come sempre gelo o caldo, pioggia o cocente sole che sia una lunga fila di persone sistemate alla volemose bene all’esterno dell’edificio sul lato ombroso della strada occupando parte della carreggiata.

Madri con bambini piccoli ,anziani e invalidi tutti in attesa di poter entrare per ritirare quanto a loro prescritto.

Le norme Covid non permettono l’entrata nella Asl ,essendo angusti gli spazi, a più di due persone alla volta. Ritengo che Dante Alighieri per noi pazienti che consci sin dalla nascita della situazione perdiamo ogni forma di pudore e abbiamo, persino, il coraggio di ammaliarci avrebbe creato un nuovo girone dell’inferno quello degli Indisponenti.

Indisponenti che vestiti di abiti poveri, laceri e scalzi avendo noi in vita speso buona parte dei nostri averi in sanità privata e in farmaci . Nel girone siamo in continuo movimento alla spasmodica ricerca di un qualche farmaco che riteniamo possa esserci utile .

Più cerchiamo più la nostra salute si deteriora con grande soddisfazione di Big Pharma che anche li vende i suoi prodotti in quanto anche i dannati e i diavoli hanno uno loro stato di salute da conservare .

Siamo talmente indisponenti da chiedere al nuovo Direttore Centrale della ASL Roma 4, che certamente non conosce tali problematiche, di voler predisporre per tale servizio appuntamenti scadenzati on line o altro.

In questo modo il buon lavoro già svolto dal personale diverrebbe automaticamente ottimo e sia i pazienti che la circolazione stradale ne ricaverebbero sicuri vantaggi. Ricordo che tale servizio è aperto al pubblico solo due giorni a settimana martedi e giovedi con orari 9,30 – 12,30.

Gaetano Minasi

