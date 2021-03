Pro Loco Tarquinia: rinnovo del Consiglio - Terzo Binario News

Questo sabato sarà possibile presentare le candidature per il rinnovo del

Consiglio Direttivo della Pro Loco Tarquinia, i 9 soci più votati

dall’assemblea resteranno in carica per i prossimi 3 anni.

Come Amministrazione comunale auspichiamo che si possa formare un

Consiglio Direttivo giovane, di persone volenterose e capaci, ognuno con

le proprie competenze, che operino per il perseguimento di finalità

civiche solidaristiche e di utilità sociale, in campo culturale, ambientale,

turistico, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sportivo, sociale e

nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili, di

concerto con le amministrazioni pubbliche e il resto dell’associazionismo

locale, anche se in piena autonomia.

Questa Amministrazione comunale è pronta a collaborare con tutti coloro

che vorranno perseguire questi obiettivi, che in maniera del tutto

disinteressata – fatta eccezione per il primario interesse verso il bene

comune – decidano di mettere a disposizione della Città di Tarquinia il

proprio tempo e le proprie competenze, senza intromissioni politiche di

qualsiasi orientamento.

In queste occasioni capita che taluni transfughi

della politica, o persone a loro vicine, tentino di avvicinarsi e di riciclarsi

all’interno di un’associazione di tale rilevanza sociale, per perseguire

obiettivi politici e personali che nulla hanno a che vedere con i fini

statutari delle Pro Loco, ma siamo certi o almeno speranzosi che questo

non si verificherà. La Proloco è per statuto (nazionale) una “associazione

apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia” e questa

Amministrazione vigilerà insieme all’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco

d’Italia) affinché l’indirizzo dell’associazione rimanga sempre tale.

Da parte nostra, in occasione dell’ultimo tesseramento sociale, abbiamo

voluto dare comunque il nostro contributo, ma in linea con le finalità

statutarie dell’associazione, i consiglieri e gli assessori comunali che

hanno versato la quota associativa iscrivendosi nella Pro Loco non si

proporranno e non proporranno candidature né parteciperanno alle

successive votazioni, rimanendo super partes.

Cogliamo infine l’occasione per ringraziare il presidente uscente della Pro

Loco Tarquinia, Primo Andreini, per il lavoro svolto sino ad oggi, sempre in

sintonia e nel principio della massima collaborazione con questa

Amministrazione comunale.