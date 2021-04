Principio di incendio nell'asilo di via Maurizio Giglio - Terzo Binario News

Principio di incendio in asilo di via Maurizio Giglio. L’episodio è accaduto alle 9 di giovedì 8 aprile. A essere interessato un quadro elettrico posto al secondo piano. Presenti i Vigili del fuoco del distaccamento di Monte Mario, con il Funzionario di turno e capo turno provinciale.

Sul posto le Pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale, in ausilio ai pompieri. I bambini sono stati fatti uscire il tempo necessario alle operazioni di spegnimento.

Nessuno è rimasto ferito. Gli agenti hanno provveduto a circoscrivere area, consentendo l’uscita in sicurezza dei bambini. In corso accertamenti da parte dei Vigili del fuoco per ricostruire le cause di quanto accaduto.

