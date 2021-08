Primo percorso sensoriale di Barefooting a Tolfa - Terzo Binario News

Presso il Parco della Pace, noto spazio verde adiacente allo splendido Convento dei Cappuccini, è stato inaugurato dal Sindaco Luigi Landi, dal consigliere Tomasa Pala e dal presidente di Tolfarte Francesca Ciaralli, il primo percorso sensoriale di Barefooting, una vera filosofia di vita, che può sicuramente attirare le persone che amano vivere, camminare o correre a piedi nudi riappropriandosi degli spazi naturali e delle sensazioni di libertà che può trasmettere al corpo il contatto diretto con il terreno.

L’attività, ha visto la collaborazione degli psicoterapeuti esperti di ForestTherapy: la dott.ssa Barbara Loffari e il dott. Giorgio Conti e la realizzazione del percorso ad opera dell’ecclettico artista tolfetano Daniele Morra.

Un’ idea innovativa, smart e resiliente in linea con le linee programmatiche di rigenerazione urbana e di verde pubblico che l’amministrazione sta portando avanti per creare presupposti di sviluppo sostenibile sfruttando le grandi risorse e opportunità che ha il nostro territorio ed incentivare quindi, formule di benessere e turismo di prossimità.

Il grande parcheggio strategico adiacente al parco, realizzato da poco, permette infatti al visitatore di sostare ed immergersi direttamente in questi luoghi di ristoro e benessere psicofisico e percorrere poi, a piedi, l’amata e storica via dei Cappuccini fino al castello della Rocca. Una grande sfida per il futuro che entusiasma e stimola a fare sempre di più nell’ottica di offrire un’accoglienza sempre più smart e slow.

Il parco vuole poter essere un luogo dove ricaricarsi di salute, relax ed equilibrio, non a caso lo spazio era utilizzato dai frati cappuccini per favorire momenti di meditazione e spiritualità. In molti hanno partecipato all’inaugurazione, sperimentando il percorso sensoriale di camminare in modo consapevole nel bosco, respirarne i profumi, ammirarne i colori e sintonizzarsi sui ritmi lenti della natura disconnettendosi per un po’ dai tempi accelerati del quotidiano.