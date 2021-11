Primo mezzo elettrico della Pellicano per i rifiuti di Manziana - Terzo Binario News

Da questa mattina il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti subirà una piccola grande modifica: entrerà infatti in servizio il primo mezzo elettrico messo a disposizione dalla Pellicano srl.

“Quello che faremo lunedì è l’ennesimo piccolo grande passo verso un futuro più consapevole ed attento all’ambiente: è infatti la prima volta che a Manziana sarà in funzione un mezzo elettrico per l’espletamento di un servizio pubblico – commenta soddisfatto il Sindaco Bruni – So e sappiamo bene che è solo un inizio, in un certo qual modo anche simbolico, ma sancisce concretamente un cambiamento che direi ormai possa essere ritenuto irreversibile e non mi riferisco solamente alla nostra realtà locale.

Voglio ringraziare di vero cuore la dirigenza della Pellicano srl per questa occasione che ha fornito a tutto il nostro paese: sono infatti convinto che i cambiamenti avvengano in maniera progressiva e che servano tante piccole grandi azioni per mostrare una strada nuova. Il più delle volte è difficile iniziare ma quando poi si imbocca la strada giusta, con meraviglia e stupore, spesso si scopre che quella che si ha davanti è una discesa.”