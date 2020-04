Primo Maggio, lanciata la piattaforma 'Diritti per i rider' - Terzo Binario News

“In occasione del Primo maggio, giornata internazionale di rivendicazione dei diritti dei lavoratori, i riders di diverse città italiane lanciano la piattaforma comune “Diritti per i rider”. Da Milano a Bologna, passando per Firenze, Roma, Napoli e Palermo, i rider si coalizzano per dare vita all’unione delle esperienze sindacali attive su tutti i territori della penisola come Rider x i diritti“. Così i i Riders Union Roma.

“In questo momento di grande sacrificio globale per molte categorie di lavoratori e non, a causa dell’emergenza sanitaria, noi fattorini del delivery siamo tra i più colpiti nel mondo del lavoro”.

“Chiediamo di aderire a tutti coloro che intendano sposare la nostra causa in questa campagna nazionale “Diritti per i rider” affinché i rider vengano finalmente riconosciuti come lavoratori a tutti gli effetti e di condividere il nostro appello a tutti coloro che come noi vogliono vedere affermati una volta per tutte i diritti contro lo sfruttamento”.