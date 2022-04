Primo maggio al mercatino dell'usato: al Da Vinci di Fiumicino il Car Boot Sale - Terzo Binario News

Un’iniziativa originale, e ancora poco frequente almeno per l’Italia, è il Car Boot Sale, ovvero un mercatino dove si possono mettere in vendita oggetti e abiti che non ci servono, ma che possono essere utili o piacere ad altri.

Prima del Covid se ne erano fatti diversi anche a Roma, adesso ne viene proposto uno dall’organizzazione Willove, al Parco Da Vinci di Fiumicino il primo maggio; inizio manifestazione ore 10.

Una domenica all’insegna dello shopping, della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa … Un mercato estemporaneo di auto con il cofano aperto, come se fossero le vetrine di piccoli negozi, dove i clienti potranno acquistare oggetti ancora in buono stato.

Il mercatino è riservato ai privati senza Partita Iva e la merce offerta deve essere necessariamente usata o comunque non provenire da un’attività commerciale.

La vendita vera e propria avverrà dal portabagagli della propria auto, con l’ausilio di un piccolo tavolo e/o di uno stand (appendiabiti). Quota di partecipazione 10 euro. Per informazioni willove@live.it.