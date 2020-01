“Benvenuti a Matteo, Bianca, Lorenzo, Kendrick! I primi nati a Roma di questo 2020″. Così Virginia Raggi, sindaca di Roma.

“Questa mattina sono stata in diversi ospedali della nostra città per conoscere questi nuovi piccoli cittadini romani. È stata una grande emozione. Ho fatto i miei migliori auguri per uno splendido futuro alle neo mamme e papà. Che sia una vita ricca di belle sorprese e di soddisfazioni”.