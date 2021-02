Primavalle: sopralluogo in via Pietro Maffi - Terzo Binario News

“Questa mattina, con l’Assessore Michele Menna e la Consigliera Roberta Boschetti e insieme al nuovo Direttore dell’Ufficio Tecnico, abbiamo fatto un sopralluogo sul cantiere in Via Pietro Maffi. Su questa via i lavori di manutenzione straordinaria, finanziati dal Municipio XIV, prevedono il rifacimento completo di tutti i marciapiedi pubblici con una riqualificazione volta sia alla sicurezza che ad un maggior decoro”. Così Alessandro Volpi, consigliere del M5S e presidente della commissione Lavori pubblici di Monte Mario.

“Oggi abbiamo constatato un ritardo rispetto al cronoprogramma concordato.

I lavori sono stati forzatamente sospesi per 3 settimane in seguito al ritrovamento di un cavo dell’alta tensione che scorreva a soli 25 cm di profondità sotto un tratto di marciapiede, quando per legge questi cavi dovrebbero stare ad almeno un metro. Ma anche considerando questo imprevisto ci aspettavamo uno stato dei lavori più avanzato”.

“Le nostre richieste sono state chiare.

– Una cura maggiore per il cantiere: sostituendo l’inadatta rete rossa con delle recinzioni metalliche almeno sul lato strada e portando via tutti i materiali e la terra di risulta.

– Una velocità maggiore per i lavori. A tal proposito ci è stato assicurato l’intervento di una seconda squadra di operai in modo da riprendere un ritmo consono di lavorazione. Ci siamo dati degli appuntamenti a breve termine per verificare se queste disposizioni verranno intraprese”.

“Via Pietro Maffi è un’arteria fondamentale per Primavalle, abbiamo fortemente voluto avviare la sua riqualificazione sia con nuovi marciapiedi ma anche con lavori di manutenzione di tutto il manto stradale. I lavori sulla strada sono stati finanziati ed è stato già aggiudicato il bando di gara ma per poter iniziare deve essere concluso il cantiere dei marciapiedi: per questo è fondamentale che si prosegua ad un ritmo maggiore”.