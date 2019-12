È stata scippata della borsa, al cui interno si trovavano effetti personali e trascinata in strada. Vittima una 61enne, poi trasportata all’ospedale in codice verde: l’episodio è avvenuto alle 11 di sabato 28 dicembre a Primavalle, in via Giovanni Zenatello.

La donna, secondo quanto appreso, è stata avvicinata da una Bmw. La Polizia indaga sulla vicenda.