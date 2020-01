Primavalle: ricostruzione di 11 appartamenti in via Gasparri, partono i lavori nel parco Dominique Green - Terzo Binario News

“Abbiamo avviato il progetto di riqualificazione di tre palazzine Ater in via Pietro Gasparri a Primavalle: un intervento di demolizione e ricostruzione di 11 appartamenti, che consentirà in soli due anni di rigenerare questo complesso Ater, mentre le famiglie verranno trasferite in altri alloggi durante la fase dei lavori. Con impegno e passione interveniamo anche nelle periferie di Roma per riqualificare il tessuto urbano, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone”. Queste le parole di Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative.

“Oltre all’avvio del trasferimento delle famiglie dalle case di via Gasparri per consentire l’inizio del cantiere di abbattimento e ricostruzione delle case, questa mattina sono iniziati i lavori al parco Dominique Green a Primavalle in via Sant’ Igino Papa” ha evidenziato Alessio Cecera, consigliere Pd di Monte Mario.

“150mila euro per rifare le staccionate, la recinzione esterna, sistemare le panchine i giochi i ciottoli il ponte di legno e rifunzionalizzare l’anfiteatro che potrà così ospitare eventi culturali”.