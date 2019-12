Primavalle, precipita dal quarto piano: morta 35enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Tragedia a Primavalle. Una 35enne è morta in via dei Cristofori: la ragazza è precipitata dal quarto piano di un palazzo. Per lei non c’è stato niente da fare, è deceduta sul posto. L’episodio è avvenuto intorno alle 8,30 di venerdì 27 dicembre.

Presenti personale del 118 oltre agli agenti del Reparto Volanti, del commissariato Primavalle e Monte Mario. La Polizia sta effettuando gli accertamenti, per capire se sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Quest’ultima, al momento, parrebbe l’ipotesi più accreditata.