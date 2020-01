Primavalle: lite tra vicini, 41enne accoltellato alla mano. Arrestato 77enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Diverbi di vicinato che andavano avanti da tempo, sembra a causa del volume alto della televisione. Fino alle 7,20 di mercoledì 22 gennaio: l’ennesima lite e poi il coltello, che ha raggiunto alla mano destra un 41enne. A sferrare il fendente un 77enne, che è stato arrestato dai carabinieri per lesioni aggravate e porto illegale di armi. Il tutto è avvenuto in via Pasquale II, zona Primavalle.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima si trovava in ascensore. Quando è uscito, nell’androne del palazzo, si è trovato davanti l’anziano che era in compagnia della moglie. Ancora l’ennesima discussione, fino a quando il 77enne (compirà gli anni domani) ha estratto dalla tasca della giacca la lama, mentre la donna ha tentato di frapporsi tra i due.

Il 41enne presentava una profonda ferita alla mano, tamponata con stracci di fortuna. Trasportato all’Aurelia Hospital, sono stati applicati punti di sutura: dieci i giorni di prognosi.

Il coltello è stato recuperato nell’abitazione dell’aggressore.