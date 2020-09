Primavalle, interventi alla Sacchetto. Il Municipio: "Il nostro impegno non è mai mancato" - Terzo Binario News

“Sulla scuola Sacchetto lavoriamo da sempre e non solo da oggi”. Michele Menna, assessore di Monte Mario all’Edilizia scolastica, ha fatto il punto sugli interventi relativi al plesso di via Stefano Borgia, quartiere Primavalle, che ospiterà gli alunni della scuola Taggia, i quali a loro volta attendono la fine delle opere in programma da tempo.

Terzo Binario – martedì 8 settembre – ha pubblicato le foto della situazione presente alla Sacchetto, denunciata da alcuni genitori di Taggia. Menna, a tal proposito, ha precisato che sono stati rimossi gli arredi dall’interno. Stamani è iniziata la separazione di legno e ferro, poi proseguirà lo smaltimento.

Lo stesso assessore ha evidenziato che con la collaborazione della dirigenza scolastica e dei genitori saranno effettuati lavori di manutenzione delle aule. In più saranno sostituiti i radiatori e si procederà a dare nuovamente linfa alla cucina. Inoltre, i banchi di Taggia saranno dirottati alla Sacchetto.

Menna ha puntualizzato così che l’attenzione del Municipio XIV nelle scuole non è mai mancata. E a tal proposito ha ricordato le opere svolte nei plessi Maffi e Maglione.