Primavalle allagata: mega perdita in via Bembo - Terzo Binario News

E’ bastato un temporale, intenso ma breve, per mandare in tilt il sistema fognario di via Pietro Bembo, strada nel quartiere Primavalle abbastanza trafficata.

Quella di oggi non è certo stata una “bomba d’acqua”, tale da giustificare l’allagamento della strada che mette a repentaglio la circolazione, in un tratto percorso, tra l’altro, anche da tre linee Atac.

Se dovesse piovere di più, eventualità peraltro non improbabile, il rischio di allagamenti nelle case è reale. Molti residenti del quartiere, particolarmente popoloso, sono preoccupati per la mancata manutenzione delle caditoie.

Preoccupati sono anche i rappresentanti politici del territorio. Julian Colabello, Presidente della Commissione Trasparenza del Municipio Roma 14 ha dichiarato: “ennesimo disastro, non si sa più dove mettere le mani, se d’estate Roma brucia , d’autunno affonda”. Più duro è Andrea Montanari, ex consigliere municipale e membro dell’assemblea regionale del Partito Democratico, che afferma: “Dileggiavano il Sindaco Marino con frasi tipo «Marino sottomarino» oppure «domani piove. Gonfiate i gommoni» è sotto gli occhi di tutti come hanno ridotto Roma, la Sindaca ed i suoi consiglieri”.

La situazione è critica, le immagini che abbiamo ripreso sul posto non lasciano dubbi sulla necessità, da parte del Comune, di mettere in sicurezza la strada, per evitare danni irreparabili.