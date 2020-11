Primavalle al freddo nelle case popolari, "mancata accensione dei riscaldamenti" denuncia l'Unione Inquilini - Terzo Binario News

“Grave la mancata accensione dei riscaldamenti in decine di case popolari. L’Unione Inquilini Roma Nord denuncia la grave situazione che, come ogni anno, puntualmente si è verificata alle porte della stagione invernale. A Primavalle e nel resto di Roma, infatti, decine di palazzi Erp (edilizia residenziale pubblica) sono rimasti senza riscaldamenti per causa di guasti tecnici. Come ogni anno, si tratta di una situazione che si poteva e doveva evitare”. Questo quanto riferito dal sindacato in una nota.

“Le società vincitrici del nuovo appalto hanno avuto, l’una, 32.144.297,15 euro mentre l’altra 30.796.798,05 euro per far funzionare ogni cosa. Poi una delle due società è vincitrice anche del passato bando di gara e sono quindi diversi anni che gestisce i riscaldamenti delle case popolari. Pur comprendendo le difficoltà dell’Ater, pesantemente sotto organico, a gestire la situazione, riteniamo inaccettabile che ogni anno, e siamo nel 2020, continuino ad arrivarci richieste di aiuto per il freddo da parte non solo di persone senza particolari fragilità, ma anche di anziani e disabili, oppure da famiglie con bambini”.

“Come Unione Inquilini Roma Nord ribadiamo perciò la nostra contrarietà ad ogni tipo di gestione privatistica del bene pubblico. Gli affidamenti ai privati sono sempre rischiosi, perché questi sono prioritariamente interessati al proprio profitto economico e poi, forse, al resto. In caso di mancato riscontro, invitiamo a contattare noi ai nostri recapiti al fine di provvedere all’inoltro di Pec da parte del nostro sportello casa o dei nostri legali”.