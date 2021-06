Primark: al Centro commerciale Romaest apre il colosso irlandese - Terzo Binario News

Al Centro Commerciale Romaest di via Collatina, arriva il colosso irlandese, Primark. Settimo store in Italia, trecentottantanovesimo punto vendita nel mondo, è il secondo, nuovo store nella Capitale (aperto dalle 09.00 di oggi all’interno della galleria) e vanta una superficie commerciale di 5.000 metri quadrati (spazio vendita) per un totale di 7.000 di superficie, offrendo le ultime novità dedicate a moda donna, uomo e bambino, inclusi calzature, accessori, biancheria intima, per la casa e beauty. Questa nuova apertura creerà di fatto oltre 350 nuovi posti di lavoro per la città, stimolando così ulteriormente l’economia locale.

Inaugurato a Dublino, nel 1969, con il nome di Penneys, il rivenditore internazionale più conosciuto al mondo ad oggi gestisce più di 373 negozi in dodici paesi dislocati tra l’Europa e l’America, con al suo attivo 51.251 dipendenti. Il segreto del suo successo? Capi di tendenza di qualità ma a prezzi accessibili.

“Siamo entusiasti e particolarmente soddisfatti di poter inaugurare all’interno della nostra galleria, il settimo store in Italia (e il secondo nella Capitale), di Primark, il colosso irlandese tanto atteso dalla nostra clientela. Dopo un periodo di grande difficoltà, questa nuova e importante apertura è di certo un segnale di forte rilancio economico che darà nuove opportunità di impiego nel mercato lavorativo romano oltre a coprire la richiesta commerciale di un vasto territorio. Il nuovo store Primark è di fatto fra quelli più a sud d’Italia e, il bacino di utenza interessato a questa nuova apertura, comprenderà di sicuro anche le regioni limitrofe,

E, proprio per gestire -in totale sicurezza- l’afflusso di pubblico che l’insegna Primark di certo richiamerà, grazie a Savills (leader immobilare nel mondo), abbiamo ideato un programma ad hoc di gestione di fila. Chi infatti verrà nel nostro centro commerciale con l’intenzione di fare acquisti anche da Primark, riceverà all’ingresso in galleria un ticket alfanumerico. Questo permetterà al visitatore non solo di poter controllare il suo turno d’ingresso (verificandolo sia sui 20 schermi dislocati all’interno del centro che inquadrando, sul proprio cellulare, il Qr code presente sul ticket), evitandogli inutili ed estenuanti soste davanti lo store ma di poter usufruire in maniera più proficua e piacevole del suo tempo libero fra shopping e zone ristoro.”dichiara Emanuela Facciolini, Direttore del Centro Commerciale Romaest.

“Il progetto per avere Primark a Romaest è iniziato sette anni fa. E’ stato un lungo viaggio, complesso ma entusiasmante, arrivato infine oggi alla sua meta. Ringrazio i nostri investitori per aver permesso che questo opening divenisse realtà e Primark per aver scelto il Centro Commerciale Romaest come location del suo secondo store nella Capitale. Grazie alla nostra posizione saremo in grado di attrarre un ampio bacino d’utenza laziale ma anche limitrofo. Ringrazio i vari consulenti che ci hanno assistito ed in particolare l’avvocato Patrizia Liguti dello Studio Chiomenti, l’architetto Filippo De Negri e l’archittetto Camilla Calzavara di SPI e tutto il team di Savills. Dopo molti mesi finalmente c’è stata la riapertura dei centri commerciali e noi, con l’inaugurazione di un nuovo importante brand internazionale quale è Primark, diamo un’ulteriore spinta positiva alla nostra offerta.” dichiara Riccardo Crepaldi, Senior Asset Manager della CBRE Global Investors.

Presente durante il taglio del nastro del nuovo store anche Luca Ciuffreda, Head of Sales Italy di Primark, che ha dichiarato: “Siamo molto contenti di poter aprire le porte del nostro secondo negozio a Roma e di portare la nostra ‘Amazing Fashion, at Amazing Prices’ a sempre più clienti in tutta la città. L’Italia è un mercato importante per Primark e siamo entusiasti di rafforzare il nostro contributo alla comunità locale, proprio qui a Roma. Il nostro nuovo team del punto vendita presso il Centro Commerciale Romaest è pronto ad accogliere i clienti in totale sicurezza, in modo che possano acquistare le ultime tendenze moda e i prodotti basic per uso quotidiano, il tutto a prezzi incredibili”.