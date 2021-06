Prima la lite condominiale poi con le forbici colpisce la vicina - Terzo Binario News

Prima la lite condominiale poi con le forbici ha colpito la vicina. L’episodio è accaduto nella tarda mattinata di giovedì 3 giugno, in via Lo Schiavo, ad Artena. Una donna di 51 anni, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata posta agli arresti domiciliari. Ferita una 48enne, che è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Colleferro.

Lite condominiale ad Artena, poi l’aggressione

Ancora non sono chiari i motivi per cui è divampata la discussione. Sta di fatto che la 51enne, a un certo punto, ha colpito la 48enne al petto e agli arti superiori. I militari dell’Arma intervenuti hanno successivamente sequestrato le forbici.

