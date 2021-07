Prima giornata del Dinamo Madness a Ladispoli - Terzo Binario News

La prima giornata del Dinamo Madness, il torneo organizzato dalla Pallacanestro Dinamo Ladispoli nell’ambito della Fiera del Fitness, e’ stata una festa di sport per grandi e piccoli.

Ai campetti di Via Firenze ci sono state 3 ore di basket giocato in un clima di festa, con un DJ Set organizzato da mister Leonardo Pilotti che divideva il suo tempo tra la consolle musicale per la scelta dei brani migliori a fare da accompagnamento alle giocate sul campo degli atleti presenti.

La formula del torneo, tipo Final Four Eurolega, prevedeva due partite in successione: Dinamo contro Amatori Lazio e Cestistica Civitavecchia contro MB Maccarese.

Nella prima a spuntarla e’ stata la Dinamo, squadra dove per l’occasione ha pure giocato “in prestito” Dario Masciarelli, giovane ma gia’ affermato prospetto di interesse nazionale, con all’attivo svariate presenze nelle giovanili nazionali Under (con cui ha disputato anche un campionato europeo).

La partita e’ stata piacevole e divertente, e solo nell’ultimo quarto la Dinamo e’ riuscita a mettere la testa avanti in modo decisivo.

A seguire e’ stata la volta di Civitavecchia contro Maccarese, dove la presenza di alcuni giocatori di punta (Hankerson, Spada e Campogiani da una parte e Ukmar, Profumo e Acconciamessa dall’altra, solo per citarne alcuni) militanti nei rispettivi campionati di serie C e D ha dato spessore tecnico all’incontro e regalato momenti di grande spettacolo. Quattro quarti molto tirati, con i bravi ragazzi di coach Macchini che hanno costretto i civitavecchiesi agli straordinari. A fare da “contorno” a tutto cio’, il mini torneo Under 13 in parallelo sull’altro campo; e’ stato molto bello vederli giocare cosi vicino a giocatori gia’ formati e strutturati e provare ad immaginarli tra qualche anno…. Oggi le finali, precedute dall’ All Star Game e dalla gara di tiro da 3, per finire in bellezza con le premiazioni di tutti gli atleti partecipanti a questo che ci auguriamo possa essere solo l’edizione numero 1 di un torneo da ripetersi tutti gli anni.