Prima gara indoor del 2021 per la Tirreno Atletica Civitavecchia - Terzo Binario News

Apertura della stagione indoor per la Tirreno Atletica Civitavecchia nel chiuso del PalaMarche di Ancona con una squadra che ha riportato ottimi riscontri dal punto di vista dei tempi.

Negli 800metri ci sono Federico Ubaldi e Lorenzo Patanè: il primo mantiene una condotta di gara molto controllata fino all’ultimo giro chiudendo la serie in prima posizione. Partenza decisa di Patanè, che ottiene il record personale. Filippo Masoni sui 60m in una batteria competitiva si difende bene conquistando il suo record personale. Nei 400m Riccardo Vanzetti parte forte e si impone con autorità nella serie e anche lui firmando il personale. Il neo arrivato in biancazzurro classe 2002 Lorenzo Aquilani, proveniente dall’Atletica Vetralla, affronta i 400m dando segnali interessanti. Lui, allenato dall’amica di lunga data dell’atletica civitavecchiese Marcella Tumminello, dimostra di essere avvezzo al giro di pista.

Nei 1500m tocca ancora a Federico Ubaldi mentre la maggior presenza civitavecchiese si avverte nei 200m: ci sono Filippo Masoni, Lorenzo Patanè, Riccardo Vanzetti e Alessio Mangano. Quest’ultimo, da esperto della distanza, non ha voluto mancare al primo appuntamento al coperto nonostante il poco allenamento nella specialità.

“Risultati di notevole spessore da parte dei nostri atleti – dice il presidente della Tirrena Claudio Ubaldi – che si fanno trovare sempre pronti in qualsiasi appuntamento agonistico. La trasferta ad Ancona ha dimostrato una volta di più che il feeling fra allenatori e atleti è sinonimo di ottime prestazioni e sottolinea l’eccellenza del lavoro svolto durante il periodo invernale>.