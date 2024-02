Prima contro seconda in Promozione: è Tolfa-Palocco • Terzo Binario News

Prima contro seconda, è la sfida (fra sorprese) che attende il Tolfa che se la deve vedere contro il Palocco.

Dalle 15 allo Scoponi va in scena il confronto fra i collinari, in testa alla classifica in condominio con Sorianese e Urbetevere con 46 punti, mentre l’undici di Ostia insegue ad appena una lunghezza di distanza.

Perché sfida fra sorprese? Nessuno alla partenza del girone A di Promozione avrebbe pronosticato questa classifica alla sesta giornata di ritorno, con Tolfa e Palocco rispettivamente nella prima e seconda posizione.

Eppure il responso attuale è questo e, sebbene gli ospiti si siano distinti per l’abitudine a giocare su di un campo in terra (una rarità nel Lazio nelle categorie regionali più importanti), sono le altre compagini a doversi guardare da queste due belle realtà.

Ne è perfettamente consapevole il tecnico biancorosso Roberto Macaluso che, visti gli avversari odierni nello scontro diretto dell’andata terminato 1-1 con rete di Gianluca Nuti, adesso sa che deve approcciare alla partita avendo davanti un concorrente più che valido: «Ci sono diverse assonanze fra il Palocco e il mio Tolfa – spiega il mister – perché sono un giovane come noi, rappresentano una sorpresa come noi e non ci si aspettava fossero così capaci. Ed è giovane e capace il loro tecnico Jacopo Ercolani. Sono una squadra da temere, che da noi è distante appena un punto. Però non vorrei che venisse tralasciato un altro aspetto: i primi in classifica siamo noi, non ci sono solo Urbetevere e Sorianese al comando». A questo proposito, un piccolo vantaggio è rappresentato dall’orario in cui inizierà la sfida della Pacifica. Infatti l’undici cimino sarà ospite della Polisportiva Ostiense mentre la formazione della Pisana attenderà l’Ostiantica. In entrambi i casi il fischio di inizio è fissato per le 11: «Scenderemo in campo conoscendo i risultati altrui e questo aspetto aiuta. Ma nessuna delle due affronta un avversario del calibro del Palocco, per quanto le altre capolista possano rischiare. Invece ci penalizza la concomitanza con la sfilata di Carnevale, che rischia di sottrarci del pubblico. Magari i nostri tifosi, appena scesi dai carri, verranno a sostenerci. La tifoseria tolfetana è sempre pronta a dare una mano e nel confronto fra prima e seconda questo aspetto assume un peso specifico maggiore». Macaluso tuttavia deve fare i conti con diverse assenze: Nuti ha ripreso e dovrebbe andare in panca; Magloire ricomincia direttamente la prossima settimana dopo uno stiramento quadricipite mentre Santi rientra nei primi undici. «Domenica all’uscita dal campo c’erano tre classe 2006, due 2005 e due 2004. Gli altri cambiano i senior, il Tolfa inserisce ragazzi promettenti» conclude l’allenatore.