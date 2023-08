Prima audizione della Commissione Periferie del presidente Battilocchio • Terzo Binario News

Sentito il sottosegretario agli Interni Molteni

Si è svolta a Palazzo San Macuto, presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e degrado delle città e delle periferie, presieduta da Alessandro Battilocchio, l’ audizione del Sottosegretario di Stato all’Interno, Nicola Molteni.

Molteni ha avuto l’opportunità di presentare una dettagliata relazione contenente le azioni intraprese dal Ministero Interno sulla tematica della sicurezza ed il degrado delle periferie italiane.

Molteni ha fornito alla Commissione dati puntuali ed informazioni precise ed aggiornate sulle iniziative in corso e sulla programmazione per i prossimi mesi ed anni. sottolineato l’importanza della presenza visibile delle forze di polizia, con operazioni “ad alto impatto” per aumentare i controlli in aree ad alta frequentazione pubblica e nelle “piazze di spaccio”.

Molteni ha rivendicato l’azione del Governo sulla tematica del ripristino della legalità rispetto all’occupazione abusiva degli immobili ed ha annunciato l’apertura di numerosi presidi di pubblica sicurezza negli ospedali, utili per monitorare situazioni critiche, avviare indagini e denunciare reati.

Il Sottosegretario si è poi soffermato sul progetto “Pusher” e l’utilizzo di agenti sotto copertura per contrastare le reti di spaccio e proteggere i minori da fenomeni come il cyberbullismo.

Le azioni del Ministero saranno supportate dalla strategia del PON “Legalità” e dal Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione “Legalità” 2014-2020, con un finanziamento totale di circa 910 milioni di euro che ha sostenuto 556 progetti per circa 892 milioni di euro.

Molteni ha poi ribadito la disponibilità ed interagire con la Commissione, anche per impostare congiuntamente alcuni provvedimenti, dal riordino della polizia locale all’impostazione delle politiche di sicurezza e rigenerazione delle città.

“Ringrazio davvero molto il sottosegretario Molteni che ci ha dato un contributo prezioso, lanciandoci una serie di sfide e chiedendoci collaborazione. È stata anche l’occasione per ringraziare nuovamente le nostre forze dell’ordine e di polizia per lo straordinario lavoro che portano avanti ogni giorno in tutto il Paese” ha dichiarato Battilocchio al termine dell’ audizione.