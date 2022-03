Prevenzione, "Endometraggio" sabato tinge di palazzo Camerale ad Allumiere - Terzo Binario News

Si tinge idealmente di “giallo” la dimora cinquecentesca di Allumiere, il delizioso borgo sui Monti della Tolfa, ricco di storia con una comunità che tesse buoni valori e aspira al benessere dei suoi abitanti.

È in questo contesto che il Comune di Allumiere ospita questo sabato 12 Marzo alle ore 21 nel Sala Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, un evento dedicato all’Endometriosi. Un momento di confronto dedicato alle donne, promosso dalla Regione Lazio e organizzato dall’Associazione Sinfonia dal titolo “Endometraggio” , perché si pone quasi come un “corto” dal vivo che presenta una patologia che colpisce moltissime donne, fin da molto giovani, non appena ha inizio il loro periodo di fertilità. “Il Comune di Allumiere sceglie così la via della prevenzione – dichiarano il sindaco Antonio Pasquini e l’assessore alla Cultura e Pari opportunità Brunella Franceschini – e lo fa accogliendo una serata che servirà a far conoscere la patologia, capire come orientarsi e anche ad omaggiare tutte le donne della buona musica a loro dedicata”.

Nardone e Califano

La manifestazione vedrà la partecipazione straordinaria del Consigliere regionale del Lazio On. Michela Califano, prima firmataria della proposta di legge sull’Endometriosi 4.0 e del Professor Fiorenzo De Cicco Nardone, ginecologo chirurgo, esperto nella patologia.

“È assolutamente necessario – dichiara Michela Califano – far sapere alle donne che soffrono di endometriosi che non sono da sole. Noi istituzioni abbiamo il dovere di accompagnarle in un percorso di cura e assistenza cercando di alleviare quanto più possibile il loro disagio che può e deve risolversi nel migliore dei modi. Fare prevenzione e parlare di Endometriosi è fondamentale e la proposta di legge Endometriosi 4.0, che ci auguriamo venga approvata in estate, è lo strumento concreto che ci permetterà di colmare un grande vuoto e una grande mancanza nei confronti delle tantissime donne che soffrono di questa patologia”.

Nella seconda parte dell’evento ci sarà una suggestiva performance live denominata “Swing è…. Donna”. Un quartetto di musicisti, “I pinguini impomatati”, omaggerà le donne con un repertorio tutto swing dedicato al mondo femminile. Si esibiranno Massimiliano Angelotti al contrabbasso, Libero Ragosa alla batteria, Tiziano Tombolato alla chitarra, Tonino Tiberi sax e voce.