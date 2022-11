Prevenzione dei disturbi uditivi, a Ladispoli Comune ripropone le visite gratuite • Terzo Binario News

“Alla luce del grande successo ottenuto dall’evento dello scorso 2 ottobre, con una partecipazione di cittadini massiccia, domenica 6 novembre l’amministrazione comunale ha organizzato un’altra giornata di visite audiometriche gratuite presso il chiosco della Pro Loco in piazza Rossellini”.

Con queste parole l’assessore alla sanità, Dora Lazzarotto, ha annunciato la giornata di prevenzione dei disturbi dell’apparato uditivo, un serio problema medico e sociale che affligge tantissime persone.

“L’iniziativa – prosegue l’assessore Lazzarotto – sostenuta dall’amministrazione comunale di Ladispoli vuole ribadire come la prevenzione sia l’unico strumento che abbiamo a disposizione per prevenire patologie che inficiano la qualità della vita. I cittadini hanno recepito il messaggio, in occasione dell’evento di ottobre le prenotazioni per le visite si sono esaurite in poche ore, la possibilità, aperta a tutte le fasce di età, di effettuate gratuitamente visite audiologiche e un’indagine medica che aveva l’obiettivo di controllare la struttura dell’orecchio e verificarne la corretta funzionalità, hanno visto una grande partecipazione. Grazie alla disponibilità della dottoressa Giovanna Volpelli e di tutta la sua equipe, possiamo riproporre una seconda giornata dedicata alla prevenzione”.

Per usufruire del servizio è obbligatoria la prenotazione, chiamando i numeri 3313723997 e 067811112.