Prevenire per stare meglio, una rubrica con il tecnico ortopedico Andrea Vitaliti • Terzo Binario News

Il titolare della nuova Ortopedia di Cerveteri, curerà una rubrica periodica su Terzobinario.it

Comincia una collaborazione importantissima per Terzobinario.

È quella che avviamo con il Dottor Andrea Vitaliti, titolare dell’Ortopedia Vitaliti a Cerveteri in Via Piave,11/B.

Con lui, daremo vita ad una rubrica informativa in campo medico: tutta una serie di consigli su come stare bene, che il Dottor Vitaliti, figura esperta e professionale, saprà darci di volta in volta.

È noto che prevenire è sempre la prima delle cure per stare bene con il proprio corpo, proprio per questa ragione, con cadenza periodica pubblicheremo delle piccole nozioni mediche: brevi e funzionali vademecum che davvero tutti possono fare propri.

Ma chi è il Dottor Vitaliti? – Il dottor Andrea Vitaliti, tecnico ortopedico dal 2008, nonché titolare del nuovo centro ortopedico a Cerveteri che sta diventando un punto di riferimento altamente tecnico/specializzato in tutto il nostro territorio per tutto ciò che riguarda la realizzazione e la fornitura di tutti i presidi ortopedici su misura, sanitari, ausili, ecc.

Riferimento e collaboratore come, tecnico ortopedico, per molte strutture ospedaliere di prestigio su Roma e dintorni. Specializzato nel campo pediatrico e nella cura del piede, vanta nel suo curriculum un’esperienza lavorativa di ben 10 anni presso le Officine ortopediche Rizzoli, ortopedia di riferimento a livello nazionale.

“Sono molto felice di poter avviare questo piccolo spazio informativo – ha dichiarato il Dottor Vitaliti – per me questo non è solamente un lavoro, ma una passione e una missione. Il benessere della persona è al primo posto. Di volta in volta, farò luce sulle varie tematiche che riguardano il mondo dell’ortopedia, sperando di poter essere utile a tutti i lettori”.

COS’È IL CENTRO ORTOPEDICO VITALITI – Centro ortopedico Vitaliti è un’azienda impegnata nella progettazione e nella realizzazione di presidi ortopedici su misura e nella commercializzazione di presidi ortopedici predisposti e ausili per la mobilità.

La nostra azienda si avvale di strumenti di ultima generazione, sempre aggiornati e alla presenza in sede di un tecnico ortopedico specializzato.

Al centro ortopedico Vitaliti troverai sempre una persona pronta ad ascoltarti per comprendere al meglio le tue esigenze per poterti assistere nel modo migliore.

Per informazioni ulteriori, visitare il sito www.ortopediavitaliti.com