Prestito online: come funziona, quale conviene • Terzo Binario News

Con le occasioni date dai bonus estesi a partire dal 2022, sempre più persone hanno fatto affidamento su strumenti creditizi, come i prestiti personali online, per poterle cogliere a tassi vantaggiosi, ristrutturando casa e migliorandone per esempio l’efficienza energetica.

Prestiti finalizzati e non finalizzati

I prestiti sono degli strumenti finanziari da scegliere sulla misura delle proprie esigenze e obiettivi. È possibile intanto distinguere i prestiti in due categorie: finalizzati e non finalizzati.

Quando si accede a un prestito finalizzato, il credito erogato dall’ente può essere speso esclusivamente per l’acquisto di un bene indicato al momento della richiesta di finanziamento, che risulterà vincolato al pagamento rateizzato della somma presa in prestito, compresa la remunerazione degli interessi. È l’esempio di quando si rateizza l’acquisto di un bene mobile, per il quale viene direttamente proposto dal venditore un istituto creditizio convenzionato, che guadagnerà una fee.

Ciò che distingue ilprestitopersonale è il versamento della somma richiesta senza vincoli di destinazione. Indiscutibile vantaggio è la possibilità di scegliere in autonomia lo strumento più conveniente tra le offerte di piattaforme come Matchbanker .

Confrontare finanziamenti

Ci sono prevalentemente 4 fattori secondo i quali valutare a colpo d’occhio i finanziamenti:

TAN e TAEG;

Piano di ammortamento;

Costi obbligatori;

Modalità di sottoscrizione

TAN e TAEG: cosa sono?

Il TAN è il tasso di interesse puro. In sostanza rappresenta il prezzo applicato al finanziamento da un creditore per la sola erogazione della somma richiesta.

Può essere fisso, variabile, misto, agevolato o zero. La convenienza dipende prevalentemente dal mercato, dalla situazione economica e dalla propensione al rischio.

Il tasso fisso invece stabilisce una percentuale erogata nelle rate senza alcuna variazione, a differenza del tasso variabile che invece potrebbe diminuire come incrementare nel tempo.

Il TAEG invece è il tasso comprensivo di tutte le voci di costo del prestito personale o del mutuo come l’apertura e il mantenimento dei conti correnti, gestione della pratica e operazioni di pagamento, compreso il TAN.

Non sono invece incluse nel TAEG le spese di perizia, notarili e fiscali.

Significato di Ammortamento

L’ammortamento è una pratica di calendarizzazione di un investimento sulla base dell’importo richiesto, frequenza e scadenza dell’estinzione del debito.

Costi Obbligatori

I costi obbligatori di un investimento risiedono nelle spese di istruttoria, spese assicurative e altre imposte sui versamenti delle rate.

Come chiedere un finanziamento

Richiedere un finanziamento online è tendenzialmente semplice e prevede pochi passaggi:

andare sul sito dell’ente scelto;

scegliere il prodotto con le caratteristiche più convenienti;

inserire documenti e dati personali per la contrattualizzazione;

attendere l’esito della richiesta.