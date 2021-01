Preso un 5 del SuperEnalotto a Roma da circa 30mila euro - Terzo Binario News

La Capitale festeggia il primo colpo al SuperEnalotto del 2021. Il concorso di giovedì 7 gennaio ha visto centrare, a Roma, un “5” da 29.025,87 euro.

La giocata vincente, riporta agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria Aleo in via XX settembre 41/B. La marcia inarrestabile del Jackpot sembra non conoscere ostacoli, essendo arrivato a toccare gli 89,1 milioni e sarà in palio nell’estrazione di domani sera.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.