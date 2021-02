È stato aggredito in piazza Ottaviano Vimercati, colpito con un mazzetta. È accaduto venerdì al Tufello, poco prima delle otto di mattina.

Il ferito che ha un banco è stato accompagnato in codice rosso al Policlinico Umberto I, non verserebbe in pericolo di vita.

Indaga il Distretto Fidene-Serpentara.