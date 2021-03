"Chiudeteci tutto, riapriteci la scuola": presidio davanti a Montecitorio - Terzo Binario News

“Chiudeteci tutto, riapriteci la scuola”. Questo lo striscione apparso domenica 14 marzo nel corso del presidio – organizzato intorno alle 11.

Una mamma presente ha raccontato: “Rappresentanti delle scuole, soprattutto superiori, hanno denunciato che con la Dad (Didattica a distanza) non c è la stessa istruzione. Inoltre, è stato ricordato che tra gli adolescenti c è un aumento dei suicidi e dei disturbi alimentari”.

“Le scuole – è stato spiegato – rappresentano il 2 per cento dei focolai di Covid. Ovviamente la chiusura di tutti i tipi di scuole provoca danni ai bambini e ai ragazzi di ogni fascia di etá, oltre che alle famiglie che lavorano”. E non solo: “Anche se un genitore può stare a casa, non.vuol dire che il proprio figlio non ha diritto al gioco, allo studio e alla socializzazione”.