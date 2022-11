Presepe Vivente a Tarquinia, il primo aprono le iscrizioni per i figuranti • Terzo Binario News

Entra nel vivo l’organizzazione del presepe vivente di Tarquinia. A poco più di un mese dalla prima rappresentazione del 26 dicembre i preparativi diventano serrati.

L’associazione Presepe Vivente Tarquinia aprirà dal 1° dicembre le porte della propria sede, al civico 7 di via Roma, ogni giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, per le iscrizioni dei figuranti e la consegna dei vestiti.

“Rispetto a quanto affermato alcune settimane fa, abbiamo preferito né stampare i moduli né distribuirli nelle attività commerciali del centro cittadino ma fare un passaparola e coinvolgere direttamente le persone interessate a partecipare come comparse – affermano dall’associazione Presepe Vivente Tarquinia -. A ogni modo, chiunque volesse far parte della rievocazione come figurante può contattarci attraverso la pagina Facebook e il numero di telefono 335 7287173 o venire a trovarci nella nostra sede”. Intanto sono iniziati i lavori di manutenzione e riallestimento delle scenografie, che saranno poi posizionate nel suggestivo borgo medievale della chiesa di Santa Maria in Castello.