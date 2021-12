Presepe e mercatino per il Rione Madonna dei Canneti di Cerveteri - Terzo Binario News

Giorni di lavoro per lo staff del Rione di Largo Almuneacar

Rionali al lavoro a Cerveteri.

Presepe e mercatino per il Rione Madonna dei Canneti di Cerveteri

Come è consuetudine e tradizione, il Rione Madonna dei Canneti di Cerveteri, uno dei più storici e attivi della città etrusca, in vista del Natale hanno realizzato, in forma totalmente volontaria e gratuita, ma pieni d’amore e passione per il territorio, il consueto presepe di zona.

Rispetto al passato è leggermente cambiata la location.

Anziché sul “lungomuro” della Chiesetta di Madonna dei Canneti, il presepe è stato realizzato sui tumuli della rotonda di Largo Almuneacar.

Non manca proprio nessuno, dalla Capanna della Natività, con Giuseppe e Maria, il bue e l’asinello e i Tre Re Magi, posizionati quest’ultimi su un altro tumulo vicino proprio a testimoniare il cammino ancora da svolgere per l’arrivo davanti a Gesù Bambino il giorno dell’Epifania.

Inoltre, il Rione ha in programma un’altra sorpresa: la data fissata è quella del 12 Dicembre con i Mercatini di Natale alla Quercia, con appuntamento alle ore 11:30, tra letture animate, laboratori per bambini e tanto altro.

Alle ore 16:30 invece, vin brulè, panettoni e pandori che il Rione offrirà a cittadinanza, simpatizzanti rionali e piccini. Un modo simpatico e gustoso per farsi gli auguri di Natale e trascorrere una domenica in allegria.