Presepe ai Cappuccini di Civitavecchia, da oggi mostra e pesca reale • Terzo Binario News

Indulgenza plenaria a tutti i fedeli che dall’8 dicembre al 2 febbraio 2024 visiteranno un presepe in una chiesa francescana in ogni luogo del Mondo

In occasione dell’ottocentesimo anniversario della rappresentazione del Presepio che san Francesco allestì a Greccio nel 1223, la Penitenzieria Apostolica concede l’indulgenza plenaria a tutti i fedeli che dall’8 dicembre al 2 febbraio 2024 (Festa della Presentazione al tempio di Nostro Signore Gesù Cristo) visiteranno un presepe in una chiesa francescana in ogni luogo del Mondo.

Nella Chiesa di san Felice da Cantalice (Frati minori cappuccini) è stata allestita la grotta in cui è posto il Presepe davanti a cui i fedeli potranno lucrare l’indulgenza grazie alla Comunione eucaristica e alla confessione sacramentale, trascorrendo un congruo periodo di tempo in meditazione, concludendo con il Pater Noster, il Credo e le invocazioni alla Sacra Famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe e san Francesco d’Assisi secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

Nell’adiacente convento è allestita la tradizionale mostra dei presepi frutto del lavoro e dell’ingegnosità delle famiglie della parrocchia e di altri appassionati dell’antica arte presepiale.

Inoltre, sarà aperta per la gioia dei bambini e anche dei più grandi la magica pesca reale con centinaia di doni per tutti.

Dal 22 dicembre al 7 gennaio la mostra e la Pesca reale saranno aperte tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30; nei giorni festivi anche la mattina dalle 10.30 alle 12.30.