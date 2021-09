Presentate le attività dell'Università Popolare del Lago di Bracciano - Terzo Binario News

“Si è svolto presso il Chiostro degli Agostiniani l’evento di presentazione dei corsi e delle attività dell’Università Popolare del Lago di Bracciano, Progetto Permanente di Formazione Continua di Suaviter Costruiamo Futuro APS.

L’incontro si è aperto con la presentazione del libro “La trasparenza del colore” di Lorenzo Avincola che ha dialogato con Monia Guredda, piacevolmente “interrotti” dalla lettura interpretata di alcuni brani del testo ad opera di Stefania Di Michele e Stefano La Malfa.

Stefano La Malfa è Presidente e Regista dell’Associazione Suaviter Costruiamo Futuro APS che già dal 2012 si è fatta conoscere sul nostro territorio come compagnia di teatro amatoriale e promotrice di seminari ed eventi di divulgazione scientifica, filosofia, psicologia e tanto altro.

Si è proseguito con la presentazione dei corsi e delle attività previste dall’Università Popolare del Lago di Bracciano per la stagione 2021/2022 da parte dei docenti e dei professionisti stessi: anche quest’anno una proposta interessante e variegata che spazia dai corsi di lingua, lo yoga, l’approccio alla musica, le lezioni di Photoshop, lo Show Cooking con il nutrizionista, gli appuntamenti con la naturopatia e l’Alchimia Trasformativa, il gruppo di lettura, gli incontri volti a conoscere la letteratura contemporanea al femminile, le passeggiate e gli appuntamenti in sede sull’archeologia del territorio, sino alle lezioni di pittura per adulti e bambini.

Queste ultime sono ideate e condotte da Lavinia Delfanti che, per gli adulti, propone non solo un corso di pittura, ma un vero e proprio “viaggio” teorico-pratico nell’arte tra Ottocento e Novecento; i bambini saranno coinvolti in un percorso artistico del tutto originale sperimentando non solo la tecnica artistica, ma anche le sensazioni che ciascuno proverà nell’esprimersi attraverso di essa. Si partirà quindi da piccole azioni pratiche per avvicinarsi alla teoria attraverso il gioco.

Ci si è salutati con la premiazione dei vincitori del concorso “Parlaci del Lago”, ideato da Monia Guredda e promosso dall’Università Popolare del Lago di Bracciano, che sono stati omaggiati anche dei libri messi a disposizione dalla libreria Giunti al Punto di Bracciano.

L’Università Popolare del Lago di Bracciano vi aspetta nella sede di Bracciano in Via delle Cantine 19″.