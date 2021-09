Preoccupazione ad Arbatax: "Riprendano i collegamenti territoriali con Civitavecchia" - Terzo Binario News

A scrivere è il Comitato Spontaneo dei Lavoratori del Porto

“La lotta per salvare la continuità territoriale non si è mai fermata, queste settimane hanno visto intensificarsi le interlocuzioni tra il Pilota del Porto Comandante GianGiacomo Pisu i Parlamentari Sardi, e uomini del governo a Roma.

Il Comandante dopo aver incontrato con tutti noi il sindaco Cannas, ha proseguito senza sosta nel sensibilizzare i parlamentari Sardi e diversi uomini del Governo ai quali ha consegnato una relazione dettagliata sulla vicenda e ha spiegato quali sono ad oggi le priorità per i Territori di Ogliastra, Sarrabus e Barbagia.

Queste interlocuzioni hanno prodotto diverse interrogazioni in questi mesi tra le quali quelle del Deputato Andrea Vallascas che ha mostrato più volte la vicinanza al porto. Ad essa si sono unite le voci dei Deputati Salvatore Deidda e Pino Cabras. Particolare attenzione è arrivata anche dal Senatore Alberto Pagani capo gruppo commissione difesa che ha interloquito con alcuni colleghi Sardi al fine di trovare una soluzione a questo problema.

Pisu ha palesato a tutti le preoccupazioni per questo silenzio assordante sull’affidamento del bando in via emergenziale e sulla stesura del nuovo bando. Nella missiva al Presidente del Consiglio ed al Ministro dei trasporti è stato chiarissimo: “ Fare in fretta a riattivare i collegamenti, per il bene del porto, dei cittadini e delle provincie interessate, che sprofonderebbero nella peggior crisi degli ultimi 60 anni”.

Dopo tutto questo lunghissimo periodo di silenzio, da parte delle Istituzioni Locali e Regionali, grazie a questo intensificarsi di incontri di sensibilizzazione e pressing da parte del Comandante Pisu, verso la politica dei Palazzi Romani, pare che qualcosa si stia iniziando a muovere ma, abbiamo anche l’impressione che alcuni rappresentanti abbiano accusato il colpo.

Le stesse richieste che Pisu fa a Draghi e a Giovannini in una pec dove spiegava i problemi del porto e chiedeva:.

“Al fine di vedere tutelati i livelli occupazionali ed il diritto alla mobilità dei cittadini che vivono un forte isolamento ed una delle peggiori crisi economico sociali degli ultimi 60 anni si chiede a che il Ministro si adoperi per:

Farci sapere l’esito del bando per l’affidamento diretto scaduto il 1° luglio 2021 e i tempi di affidamento, in quanto non si riesce più a garantire i servizi pubblici tecnico nautici di Pilotaggio e ormeggio

Scegliere in tempi celeri un vettore in via emergenziali con affidamento diretto della rotta Civitavecchia/Arbatax e viceversa con i precedenti collegamenti 2 arrivi e 2 partenze.

Che venga emanato in tempi celeri un bando unico per la continuità territoriale marittima per la Sardegna al fine di evitare che i bandi vadano deserti come si è verificato con lo spezzettamento del bando in tratte

Che vengano stanziati gli stessi fondi del passato in quanto la linea chiude evidentemente in passivo e non è appetibile a nessun armatore.”

Anche il sindaco di Tortolì ha preso l’impegno, nella scorsa riunione, di coinvolgerci e di sollecitare per la riapertura delle linee, anche se al momento non sappiamo ancora nulla sull’esito delle gare e su una possibile ripartenza delle corse per Civitavecchia, vero problema del Porto e dei livelli occupazionali.

Alcuni Parlamentari Sardi ha chiesto al Comandante Pisu che a breve vorrebbe venire in Porto per incontrarci, al fine di accelerare la risoluzione del problema e lavorare sin da subito a fare pressioni sul Ministro al fine di riaprire le linee rispettando le nostre proposte, a loro estese da parte del Pilota nell’incontro di Cagliari del 13 agosto 2021.

A tal proposito siamo qua a rilevare che il primo Senatore, con i suo collaboratori, a presentarsi dal vivo, al tavolo dei lavoratori è il Deputato Andrea Frailis, abbiamo esteso l’invito a questa riunione a tutti I sindaci d’Ogliastra e al nostro Sindaco Cannas, nonché al Consigliere Ogliastrino eletto in Regione Salvatore Corrias. Incontro che si terrà presso il presidio permanente in banchina di levante il giorno 01 settembre 2021 alle 11:00.

Pisu a nome di tutti i lavoratori del porto ed in veste di Imprenditore ha ribadito a tutti i Parlamentari che: “la Lotta prosegue, perché le parole sono belle ma sono ancor più belle quando seguono i fatti, le navi devono tornare in porto senza se e senza ma, perché la mobilità è un diritto costituzionale di tutti”. Per il resto siamo aperti al dialogo con tutti coloro che sposeranno la nostra causa, con serenità e rispetto, ma con la giusta fermezza e durezza qualora dovesse servire.

I Lavoratori del Porto