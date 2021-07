Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli”, Angelo Mellone di Rai 1 presiede il comitato d’onore - Terzo Binario News

Il Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli” continua a crescere, dopo aver ricevuto l’ apprezzamento ed il sostegno della Presidenza del Parlamento Europeo, si arricchisce di una importante collaborazione, il comitato d’onore della decima edizione sarà presieduto da Angelo Mellone.

Vice direttore di Rai1, giornalista, conduttore televisivo, lo abbiamo visto insieme a Lorella Cuccarini in Linea Verde Grand Tour, è stato dirigente responsabile de “La Vita in Diretta, insegna comunicazione politica alla scuola di giornalismo della LUISS. Oltre a tutto questo Angelo Mellone è soprattutto un importante ed anche molto prolifico scrittore , tante le sue opere di successo, come

“Romani”, “Acciaiomare”, “Meridione a Rotaia”, “Nessuna croce manca”, “Incantesimo d’Amore” da cui è stato tratto anche un film, “La stella che vuoi” “Fino alla Fine”, ed in libreria è da poco uscito il suo nuovo romanzo “Nelle migliori famiglie” edito da Mondadori, un libro sui legami, che esplora il rapporto fra le aspirazioni personali e la relazione di coppia, lo scambio faticoso fra libertà e appartenenza, fra desiderio individuale e senso familiare, per mostrare che, a determinate condizioni, la famiglia può sopravvivere alla retorica della sua dissoluzione.

“Non posso che essere soddisfatta e felice per l’importanza che sta assumendo nel quadro letterario nazionale il nostro premio, un percorso fatto di piccoli passi che ci sta regalando molte soddisfazioni, – a parlare è Francesca Lazzeri organizzatrice del Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli”- nell’ultima edizione purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di avere né il pubblico né i nostri autori in presenza, non ci siamo persi d’animo e grazie alla preziosissima collaborazione di Luigi Cicillini e di Centro Mare Radio la diretta social della cerimonia di premiazione abbiamo toccato punte di 30.000 contatti.

Proprio in quell’occasione avevamo promesso che la decima edizione sarebbe stata speciale ed è per questo – conclude Francesca Lazzeri – che ringrazio Angelo Mellone per aver accolto il nostro invito a presiedere il comitato d’onore del nostro premio letterario”.