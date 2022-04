Premio letterario Marco Vannini, i 12 libri finalisti del concorso - Terzo Binario News

Premiano Marina e Valerio e Orazio Santagati, presidente della onlus Memoria nel cuore

Saranno premiati dal presidente della Onlus Memoria nel cuore, Orazio Santagati e da Valerio e Marina Vannini, sabato 23 Aprile 2022 alle ore 17,00.

Presso il Teatro Marco Vanni di Ladispoli, i 12 finalisti della I edizione del Premio Marco Vannini. ANNA PASQUINI con il libro ” Chissà se al Liga fischiarono le orecchie” GRAZIA TAGLIENTE con il libro di poesie “Io cammino su versi sparsi” ORAZIO ITALIA con il libro “Oltre mare” ANNA SCARPETTA con il libro “Come gocce di rugiada” DARIA D’ANGELO con il libro Matilde io batte cuore IGOR PATRUNO con il libro Il delitto di via Poma 30 anni dopo. DANIELA TROVATO Con il libro ” Avrei voluto parlarti di me. RICCARDO ZINELLI Con il libro Notizia di scomparsa. MARCO SCARLATTI Con il libro “Giovani come la notte” ORNELLA GATTI con il libro “Se lo sguardo è da un Oblò” ROSALBA ALU’ Con il libro “Occhi neri Bocca Rossa” ARMANDO PIROLLI Con il libro “Il bacio degli opposti”.