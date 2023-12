Premio "Eugenio Scalfari Città di Civitavecchia", al Traiano la cultura fa il pienone • Terzo Binario News

La seconda edizione sceglie come giornalista dell’anno Lucio Caracciolo, per la poesia riconoscimento a Mariangela Gualtieri. Menzioni d’onore agli inviati Lorenzo Cremonesi e Stefania Battistini e al giovane poeta prematuramente scomparso Gabriele Galloni

di Cristiana Vallarino

Appuntamento piacevolissimo e interessante quello di mercoledì al Traiano per la cerimonia di consegna del secondo Premio “Città di Civitavecchia”, dedicato ad Eugenio Scalfari che nacque in città.

Con Gino Saladini a fare gli onori di casa, sul palco è salito il sindaco Ernesto Tedesco, per i consueti saluti istituzionali e i ringraziamenti all’organizzazione, rappresentata da Patrizio De Paolis il quale ha fatto un breve intervento a nome delle tre associazioni che curano l’evennto. Poi è toccato all’ex direttore di Repubblica e amico di Scalfari, Ezio Mauro, che è anche presidente della giuria. Mauro ha ricordato la personalità di Scalfari, la sua eleganza innata, il modo con cui trattava i colleghi e il legame profondo che lo legava a tutti: Repubblica era una famiglia, ma anche una nave, con a bordo un gruppo di amici che lui guidava come Ulisse, personaggio di quel mito che lui amava molto. “Ad Eugenio sarebbe piaciuto questo premio – ha ribadito – che è nato dal basso, dalla città, una città che amava, i cui ricordi di bambino legati al mare spesso, nei suoi libri, raccontava”.

Il presidente ha poi letto le motivazioni che hanno portato la giuria a scegliere Lucio Caracciolo come giornalista dell’anno, in questa seconda edizione. Il direttore di Limes, peraltro anche lui formatosi giovanissimo alla “scuola” di Scalfari”, riesce a dare sulla sua pubblicazione di geopolitica uno sguardo attento al mondo, ai suoi cambiamenti ei suoi conflitti sempre con parole chiare e esaustive. A premiare Caracciolo sono state le figlie di Scalfari, Donata ed Enrica, sue amiche fin dagli anni del liceo romano che frequentavano insieme. “E’ stato grazie a questa amicizia – ha raccontato, fra l’altro – che entrai alla neonata Repubblica, fin quando decisi di puntare a una vita meno frenetica, scrivendo prima per Micromega poi fondando appunto Limes”. “E quando lasciasti – hanno detto le Scalfari – papà si arrabbiò molto! Anche se poi ha capito e ti ha “perdonato”…”.

Quest’anno la giuria ha poi assegnato delle menzioni di onore a due corrispondenti di guerra. Sul palco, per consegnare loro i riconoscimenti, tre giurati, pezzi da 90 del giornalismo e dalla cultura italiana: Dacia Maraini, Concita De Gregorio e Bruno Manfelotto. Tutti e tre hanno fatto interventi davvero appassionanti, soprattutto confrontando il lavoro degli inviati, che sono testimoni dei conflitti, in Ucraina come in Israele e Palestina, mettendo in pericolo le proprie vite per raccontare i fatti, e il “cicaleggio” che fanno colleghi o politici sui social o seduti in comodi studi tv, il più delle volte diffondendo notizie false, per pura velleità di “schierarsi”. A venire premiati Lorenzo Cremonesi, firma del Corriere della Sera e Stefania Battistini, inviata del TG1.

Il primo ha raccontato le sue preoccupazioni per aver trovato Israele, dove visse per 20 anni come corrispondente e dove continua a ritornare da inviato (oggi ripartiva), profondamente cambiato e, senza tema di andare controcorrente, ha ribadito “In maniera pericolosa: sta sfumando la possibilità di creare i due Stati palestinese e israeliano”.

La seconda, arrivata a Kiev ancor prima dei carrarmati russi, ha visto coi suoi occhi la forza di resistenza del popolo, nonostante i massacri che, molti, in Italia e nel resto del mondo, ritenevano addirittura inventati. Il premio a una giornalista così capace, ha offerto alla Di Gregorio lo spunto per parlare delle difficoltà che le donne continuano ad avere, nel mondo dell’informazione e del lavoro in generale. “Tua nonna non avebbe potuto ricevere un premio simile” ha sottolineato la Maraini, nel consegnarle la targa.

Per la poesia il premio è andato a Mariangela Gualtieri per “L’incanto fonico. L’arte di dire poesia” (Einaudi). Alcuni suoi componimenti sono stati letti dall’autrice, molto emozionata, in persona, mentre a consegnare il premio è stata una poetessa e scrittrice, anche lei in giuria, Maria Grazia Calandrone.

Una menzione speciale poi è stata data alla memoria di Gabriele Galloni, giovane poeta deceduto all’età di 25 anni. A prenderla dalle mani del sindaco, la mamma Irma. La quale ha seguito, commossa e ripetendone sottovoce i versi, i brani che Pino Quartullo ha brillantemente interpretato. “Li ho scelti – ha detto l’attore e regista – per offrire un quadro completo di questo giovane poeta, affetto da una malattia incurabile, che era in grado di scherzare con la morte”.

La manifestazione ha avuto quest’anno anche tre momenti musicali, di qualità, affidati alla tastiera di Tiziano Leonardi e al sax di Francesco Davia. Il primo è noto al grande pubblico per far parte dei Cugini di Campagna, il secondo è direttore della banda musicale cittadina “Puccini”.

Il conduttore Gino Saladini non ha mancato di ringraziare tutti gli sponsor e gli organizzatori, in particolare Fabrizio Barbaranelli che lanciò l’idea del premio, poi portato avanti con la sua associazione Spazioliberoblog, insieme a Blue in the Face e Book Faces.

Saladini ha infine passato il microfono ai due componenti “locali” della giuria, in prima fila, Maria Zeno e Nicola Porro. La Zeno, insegnante di lettere e preside, che ha seguito la preselezione per la poesia, ha fatto un bellissimo commento agli interventi di tutti i premiati, sottolinendo l’importanza delle parole che, ha detto “volano ma sanno essere sia leggere che pesanti”.

“Siamo una città nell’area metropolitana di Roma, con un porto primo in europa per i suoi traffici – ha detto parlando come sociologo – dobbiamo insistere e costruire tanta cultura, con eventi come questo e non solo, per impedire che da provincia, realtà bella e caratterizzata, ci si trasformi in anonima periferia”.

Da non dimenticare che in giuria ci sono anche due altri grandi nomi della cultura che però non hanno potuto partecipare, Loredana Lipperini e Corrado Augias, l’anno scorso molto apprezzato dal pubblico.

Il Premio è patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Civitavecchia, dall’Autorità di Sistema Portuale e da altre Associazioni ed Enti cittadini ed è sostenuto da importanti società che operano sul territorio tra cui Enel e Thyrrenian Wind Energy oltre che da notevoli operatori locali. Tutti i loro loghi hanno spiccato sulle varie slides che hanno fatto da sfondo al palco.