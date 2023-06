Premiata al Ministero Martina Vittozzi, dell'Alberghiero Ladispoli, vincitrice del "Pandolfo - Roscioli" • Terzo Binario News

E’ stato il giorno delle emozioni più forti per Martina Vittozzi, la studentessa dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli risultata fra i vincitori della XIX Edizione del “Premio Pandolfo – Roscioli” dedicato alle professioni turistiche e promosso dall’Associazione Internazionale Cavalieri del Turismo con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il 30 maggio l’allieva, insieme alla Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore “G. Di Vittorio” Prof.ssa Vincenza La Rosa, e alla Docente di Lettere Prof.ssa Angela Di Sabatino, si è recata in Viale Trastevere, presso la Sede del MIM, per ricevere l’attestato del Premio da parte della Vicepresidente dell’Associazione Maria Carla Menaglia e della Dirigente del MIM Elisabetta Davoli. “Siamo orgogliosi di questo successo che premia le capacità e il coraggio della nostra studentessa. Mettersi in gioco e partecipare ad una sfida significa prima di tutto credere nelle proprie capacità ed essere disposti al confronto con altri studenti. In ogni competizione c’è un’importante componente emotiva e relazionale che promuove la maturazione e lo sviluppo della personalità. Desidero dunque complimentarmi con Martina e con la sua Docente che ha saputo così efficacemente valorizzarne il talento. Un grazie speciale va ovviamente ai promotori del Concorso e al Ministero dell’Istruzione per la loro straordinaria accoglienza”.

“Martina è stata bravissima – ha aggiunto la Prof.ssa Angela Di Sabatino – perché mettendo in campo la sua passione e le sue abilità, ne ha scoperte altre che prima forse ignorava. E’ questo il valore aggiunto di ogni sano agonismo che ci rende migliori e più forti, pronti ad affrontare sfide di maggiore complessità sia nella scuola, sia nella vita. Mi associo dunque ai ringraziamenti della Dirigente scolastica, ma il nostro pensiero corre anche alla Docente di Accoglienza Turistica, Prof.ssa Giovanna Albanese, che ci ha supportato in ogni fase della partecipazione al Concorso con i suoi preziosi consigli”.

“L’elaborato si distingue per l’esperienza personale della candidata che, in forma corretta e scorrevole, passa dal suo vissuto ad un futuro possibile e sempre migliorabile. Originali gli spunti e le riflessioni sull’ecoturismo, buona la conoscenza dei contenuti e della padronanza della lingua italiana”: questo il giudizio che si legge nell’attestato consegnato oggi a Martina.

“Sono felicissima. Ho cercato di dare il massimo ed entro oggi per la prima volta, con grande emozione, nella sede del Ministero dell’Istruzione. Ringrazio dal più profondo del cuore la Prof.ssa Di Sabatino per aver creduto in me e tutti i presenti per l’accoglienza con cui sono stata ricevuta”.

A Martina sarà riservato uno stage di 2 mesi (luglio e agosto) presso una struttura alberghiera a Cinque Stelle della Capitale.