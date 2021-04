Preleva allo sportello Atm e segnala la rapina in banca: un fermo, caccia al complice - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Il buco sul muro alle spalle della banca, su via del Casale di San Basilio all’altezza di via Nomentana. E poi l’attesa per il colpo. Nella mattina odierna – martedì 13 aprile – un uomo mentre prelevava allo sportello Atm ha notato due soggetti, che all’interno dell’istituto di credito stavano minacciando direttore e dipendenti. Tutto questo avveniva intorno alle 8.

La rapina, però, non è andata a segno: l’arrivo della Polizia ha costretto i malviventi a fuggire proprio dal foro presente sulla parete. Gli agenti hanno bloccato un italiano di 44 anni, pluripregiudicato – che aveva guanti e passamontagna – e lo hanno sottoposto a fermo. Nel frattempo prosegue la caccia al complice.

Frame video Welcome to Favelas