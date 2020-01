Preferenziale Boccea: anche Castroni dice "no" - Terzo Binario News

“Avevamo già pronosticato l’imminente disagio dovuto dall’attuazione della corsia preferenziale, progetto inutile, costoso, ma soprattutto dannoso per i residenti e le attività commerciali”. Così in una nota Angelo Belli Coordinatore ,Lega Municipio XIII e Francesco Collarino, Lega Giovani Municipio XIII.

“Non ci siamo sbagliati, persino un’istituzione commerciale come “Castroni”, ha manifestato tutta la propria contrarietà. In un momento in cui i commercianti non sono affatto tutelati, l’iniziativa a 5 stelle si rivela tutt’altro che assennata, ci rivolgiamo dunque a questi signori, chiedendo più buon senso in ambito decisionale.”