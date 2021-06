È precipitata dal terzo piano: per una donna di 55 anni, italiana, non c’è stato nulla da fare. L’episodio è accaduto intorno alle 16,30 di giovedì 24 giugno in via Andrea Costa.

Sul posto il personale del commissariato Torpignattara: gli investigatori hanno anche trovato un biglietto. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.