Precipita dal settimo piano: 27enne in pericolo di vita - Terzo Binario News

Lo studente trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni: indagano i carabinieri

di Claudio Bellumori

È precipitato dalla finestra della cucina di un appartamento situato al settimo piano. È quanto accaduto nella mattinata di mercoledì 26 agosto in via Scandriglia, una traversa di viale Libia. Un 27enne italiano, studente universitario, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni: è in pericolo di vita.

Il ragazzo è caduto in un chiostro interno, i rilievi sono stati affidati alla settima sezione del nucleo investigativo di via In Selci.

Indagini a cura dei carabinieri del Comando Compagnia Roma Parioli: i militari dovranno ricostruire cosa sia accaduto. Da capire, in pratica, se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.