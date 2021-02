Prc Santa Marinella: "Farmacia comunale privatizzata, trucchetto per ripianare il bilancio" - Terzo Binario News

“Apprendiamo che la giunta Tidei intende dare la farmacia in gestione ad un privato da cui percepirà un canone annuo (e ci mancherebbe!).

Ci sarà inoltre una seconda farmacia Comunale in via Etruria, gestita dalla Multiservizi, su cui ci sarebbero “grandi ed ambiziosi progetti”.

Ci chiediamo come mai i “grandi ed ambiziosi progetti” non possano riguardare l’attuale farmacia comunale. Ci interroghiamo inoltre sulla tardiva scoperta delle mille potenzialità della Multiservizi, a cui si intendono affidare i parcheggi a strisce blu, la nuova farmacia ma anche il porticciolo, che Tidei intenderebbe strappare dagli artigli della società “Porto Romano.

Nel magnifico paese di “Annunciopoli” si declama un giorno sì ed uno no l’uscita dal Default, ma questo è stato detto dopo pochi mesi dall’insediamento di Tidei, avvenuto tre anni fa.

Anche sui parcheggi con le strisce blu affidati alla Multiservizi (annuncio ormai datato), non esiste in realtà alcun atto formale oltre l’annuncio, così come non sembrerebbe praticabile l’apertura di una nuova farmacia, dato che il numero degli abitanti del nostro Comune non è aumentato. Il Comune ha già messo in bilancio un’entrata di 850.000 euro di anticipo di concessione della farmacia, anche se la farmacia non è stata ancora concessa. Se è con questi trucchetti che Tidei spera di uscire dal Default, sappia che sono gli stessi maldestri trucchetti che hanno fatto precipitare S. Marinella nel default. La fervida mente a cui sono affidate è effettivamente sempre quella di Emanuele Minghella, responsabile delle finanze sia con Bacheca, (assessore) che con Tidei. Se da “Annunciopoli” (detta anche “Bugiardopoli”) Tidei spera di imbonire chi sta firmando contro le esternalizzazioni di farmacia, cimitero, parcheggi, ecc…. sappia che i cittadini vivono invece a S. Marinella e stanno cominciando a capire da chi sono governati.

PRC S. Marinella