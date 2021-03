Prc Santa Marinella: "Campagna referendaria pronta, nonostante Tidei" - Terzo Binario News

Il PRC di S. Marinella esprime grande soddisfazione per le quasi 1500 firme raccolte per consentire ai cittadini di S. Marinella di esprimersi sui Project Financing, approvati dalla giunta Tidei, attraverso un Referendum Consultivo. L’importante strumento di democrazia partecipata sarebbe così sperimentato per la prima volta e su un tema strategico.

I cinque Project riguardano una grossa fetta del patrimonio pubblico e dei servizi di S. Marinella: parcheggi a pagamento sull’intero Comune, la Farmacia Comunale, la passeggiata, il Cimitero e l’area destinata a servizi nota come “ex fungo”.

Un’operazione massiccia quella tentata dalla giunta Tidei che, con la scusa del dissesto, intende ipotecare i gioielli di famiglia.

L’argomento maggiormente utilizzato è che le opere infrastrutturali necessarie sarebbero troppo onerose per le casse comunali e che il privato chiamato ad intervenire sarebbe quasi un benefattore.

Invece il privato ha fatto meglio della giunta i calcoli su costi e benefici dell’operazione: le ristrutturazione “urgenti” (sempre se ci saranno) possono aspettare una ventina d’anni mentre gli incassi iniziano da subito.

Della privatizzazione di parcheggio e farmacia comunale davvero non si comprende la neessità, visto che in questo caso non si deve ristrutturare nulla. Anche l’edificazione dell’area ex fungo non rappresenta affatto un’urgenza per la città, che ne ha di più gravi, a maggior ragione dopo l’acquisizione della nuova sede comunale.

Una maggioranza che ha ottenuto ca. 3000 voti, premiata da una legge elettorale iper maggioritaria, non può decidere il futuro dei sui ca. 20.000 abitanti senza minimamente ascoltarne le legittime istanze.

Il sindaco Tidei ha un bel dire che i cittadini hanno già scelto i project al momento della sua elezione ma la verità è che la positiva risposta alla campagna di raccolta firme ha di fatto ridimensionato questa maggioranza ha perso pezzi già nella prima parte del suo mandato.

Il nervosismo e l’insofferenza della giunta Tidei per la partecipazione democratica dei cittadini sono evidenti e si traducono nelle più diverse azioni volte ad ostacolare un processo previsto dallo statuto comunale. Se trovassero conferma le voci di intimidazioni ad alcuni cittadini firmatari dei referendum, sarebbe molto grave.

Anche in ragione di queste ingerenze insopportabili, il PRC si è speso molto per il successo della raccolta firme e continuerà a spendersi nella campagna referendaria alle porte”.

PRC di S. Marinella