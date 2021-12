Prc Santa Marinella al sit-in davanti a UniAgraria Civitavecchia - Terzo Binario News

“Rifondazione Comunista aderisce al sit in promosso dal “Comitato Usi Civici Civitavecchia” e dalla LIPU, sabato 11 dicembre 2021 di fronte alla sede in via Baccelli, alle ore 10.30, per chiedere il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione dell’Università Agraria di Civitavecchia il cui mandato è scaduto nel 2020.

Il Comitato ha deciso di organizzare ogni secondo sabato del mese un sit in di protesta fino a quando l’Agraria, guidata da un CdA attualmente illegittimo e sotto-dimensionato, non sarà tornata alla piena legalità.

Le Università Agrarie hanno in Italia un ruolo fondamentale nella tutela dei beni collettivi di carattere agro-silvo-pastorale.

La legge 168 del 2017 (Governo Gentiloni) ha inoltre conferito alle Università Agrarie ulteriori poteri. Le decisioni che l’Agraria prende sono d’importanza vitale per il territorio: si occupa degli usi civici che interessano tante proprietà; gestisce fondi regionali, quote societarie ed altre donazioni; infine l’Agraria presenta un piano di gestione forestale e di salvaguardia del patrimonio boschivo della circoscrizione a cui afferisce.

La LIPU sta cercando di far assoggettare il suddetto piano ad una nuova valutazione d’incidenza da parte della Regione Lazio. Tutti ricordiamo gli interventi esecrabili decisi dall’Agraria la scorsa primavera nella valle del Marangone e all’Infernaccio, fermati poi dalla stessa Regione Lazio quando il danno era stato perpetrato. Su iniziativa dei comitati ambientalisti è partita una campagna di iscrizione all’Agraria per riportarla sotto il pieno controllo dell’assemblea dei soci.Rifondazione si unisce ai cittadini ed all’ampia compagine delle associazioni ambientaliste per chiedere, a garanzia del diritto ed a tutela del territorio, che l’attuale CDA si dimetta e si proceda all’elezione democratica e trasparente di nuovi organismi dirigenti dell’Università Agraria di Civitavecchia.