Prc Civitavecchia: "Fango su Germano per il Tidei-gate, Oliva nuovo segretario" • Terzo Binario News

“Da circa due mesi, il nostro compagno Germano Di Francesco è oggetto di attacchi diretti e indiretti che puntano a coinvolgerlo in una vicenda in cui ha soltanto avuto il “torto” di un eccesso di fiducia e correttezza.

Come può dimostrare a chiunque, non ha avuto alcun coinvolgimento nei magheggi di un sindaco che da anni è contestato da Rifondazione Comunista, non solo per le scelte amministrative improntate alle politiche liberiste della sua parte politica, ma anche per uno stile poco trasparente.

Gemano, in qualità di tecnico, ha solo accettato di discutere con il sindaco Tidei su un eventuale incarico, mai dato e mai accettato, che avrebbe avuto un impatto positivo sulla comunità di Santa Marinella.

Quando per motivi strettamente personali è stato coinvolto in una campagna di stampa mirata a gettare fango su chi Io meritava e chi no, Germano ha dato le dimissioni da segretario della Federazione di Civitavecchia, per tutelare il PRC e rendersi libero di eventuali azioni legali contro le diffamazioni di cui è stato oggetto; non ha dato le dimissioni dal partito, di cui rimane convinto militante e non intende fare sconti a coloro che hanno colpito cosi violentemente la sua vita.

La Federazione di Civitavecchia esprime la vicinanza e la solidarietà a un compagno che tanto ha dato e tanto ha da dare alle battaglie che insieme continueremo a condurre.

Per dare continuità all’azione del Partito della Rifondazione Comunista a Civitavecchia, impegnata a tutelare gli interessi delle masse popolari a livello locale. nazionale e nel mondo, dopo aver ringraziato il compagno Germano Di Francesco, che continuerà a dare con altra veste il suo contributo, è stato eletto segretario della Federazione il compagno Dario Oliva, che s’impegna a proseguire il rilancio del PRC/SE e la costruzione di Unione Popolare”.

Per la Federazione del PRC/SE di Civitavecchia

Il segretario — Dario Oliva