Prati, ruba bicicletta elettrica e se la carica sulle spalle - Terzo Binario News

Ha rubato una bicicletta elettrica di notevole valore e l’ha caricata in spalla. È successo a Prati: protagonista un 41enne. L’uomo, in via Silla assieme ad una complice, una volta aver sfilato la bici con annessa la catena dal palo al quale era assicurata in strada, se l’era caricata sulle spalle allontanandosi lungo via Degli Scipioni.

Ma qui è stato notato da una pattuglia del commissariato di zona, in transito per il controllo del territorio: nonostante abbia cercato di occultare la bicicletta dietro un’autovettura parcheggiata e fuggire in direzione della fermata della stazione metro Ottaviano, è stato bloccato assieme alla sua complice, F.I.R., romena di 21 anni.

Al termine degli atti la coppia è stata arrestata per furto aggravato in concorso.